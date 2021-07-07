Cam Tavanlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Leyla tercih aşamasındadır!

Televizyon ekranlarında yayınlanan Cam Tavanlar yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Bu haftaki yeni bölüme Leyla'nın tercihi damga vuracak. Leyla ve Cem, birlikte halletmeleri gereken bir galaya katılır. İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. Peki Cam Tavanlar yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…

CAM TAVANLAR'IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Aşkın dansı başlasın!

Aşka davet eden bir müzik, alev alev yanan Leyla ve Cem, birlikte kotarmaları gereken bir gala… İkili, tüm bu koşuşturmanın arasında nihayet yollarını buluyor ve ilk kez hatalarıyla yüzleşiyor. İkisi de aynı yerde, aşkın tarafında şimdi…

Peki, İskender? O bu aşkın neresinde? Leyla, Cem'in aşkıyla tutuşurken İskender yeni bir kart açıyor. Bakalım bu hamle Leyla'yı kazanmaya yetecek mi?

CAM TAVANLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bu bölüm Leyla ve Cem aynı taraftalar... Çözülme başladı, yelkenler indi. Aşk havalanıyor... Leyla, nihayet Cem'e olan aşkını kabul ediyor. Leyla ve Cem aşkı gitgide yükselirken ikili, yan yana olacakları bir iş birliğine giriyor. Üstelik kendilerini büyük bir sürprizin beklediğinden henüz habersizler...