Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadelenin anlatıldığı film 2018 yılına ait. Macera ve aksiyon türlerde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olan Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi konusu nedir? Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı filmi oyuncuları kimler?

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Avengers: Sonsuzluk Savaşı, dünyanın gördüğü en büyük tehdide karşı güçlerini birleştirmek zorunda olan kahramanların verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından bölünen kahramanlarımız, birbirlerinden uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Ancak dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye girer. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdittir. İnsanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elindedir. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli ve tehdide tüm güçleriyle karşı koymalıdır...

YENİLMEZLER: SONSUZLUK SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Anthony Russo, Joe Russo

Türü : Macera /Aksiyon

Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo