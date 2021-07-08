Kazara Aşk konusu ne, oyuncuları kim? Kazara Aşk yeni bölüm bu akşam Star TV’de!

KAZARA AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ailelerin on gün içinde evlenmelerini istemeleri, Şimal için bardağı taşıran son damla olur ve söylediği bu yalanı sonlandırmaya karar verir. Ancak Şimal'in her şeyi itiraf etmesi Civan için şirkete elveda etmek demektir. Elbette Civan bunun olmasına izin vermeyecektir. Ne yapıp edip, Şimal'in elini kolunu bağlayacak bir hamle ile onu durdurmaya çalışacaktır... Tabi Civan'ın çözmesi gereken tek sorun bu değildir. Gerçekte Nazlı ile evlidir. Şimal'le evlenebilmek için onu, gerçeği öğrenmeden boşanmaya ikna etmesi gerekiyordur. Bu tahmin ettiği kadar kolay olmaz. Ve şeytanın bile aklına gelmeyecek bir planla Şimal'le evlenmek için hazırlıklara başlar.

Şimal ise ailesine başta söylediği yalan ortaya çıkmasın diye daha büyük bir yalanın içine düşmekten rahatsızdır. Üstelik peşinden ayrılmayan Kenan da kafasını karıştırıyordur. İş evliliğe varmadan ve söyledikleri yalan ortaya çıkmadan bu meseleyi bitirmenin başka bir yolunu arar. Ancak denediği her şey bir şekilde ters teper. Ve düğün günü gelip çatar. Düğünde gelişen olaylar ise ne Şimal'in ne de Civan'ın aklına gelecek boyuttadır. Öyle ki söyledikleri yalanın ortaya çıkmasına ramak kalır. Şimal ve Civan, aileleri hiçbir şey anlamadan düğünü atlatabilecek mi? Peki bu sözlülük oyunu, evlilik oyununa dönecek midir?

KAZARA AŞK KONUSU NE?

İki gencin kaza sonucu tanıştıktan sonra hayatları birden değişir. İşin içine ailelerde karışınca hem aşk hem de komedi karışır. Aile komedisi baskın olan dizinin çekimlerine ise başlanıldığı ortaya çıktı.

KAZARA AŞK NEREDE ÇEKİLİYOR?

İki farklı kültürden gelen gençlerin aşk hikayesini konu edinen Kazara Aşk'ın çekimleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve mahallerinde yapılıyor. Ancak ilk bölümün bazı sahneleri Sinop'un Ayancık ilçesinde çekildi. Romantik komedi türündeki dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Beykoz ilçesinde gerçekleştiriliyor. Zaman zaman eski Beykoz Kundura Fabrikası'nda da çekimler yapılıyor.