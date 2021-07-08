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Giriş Tarihi: 8.7.2021 13:52

Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler?

Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler?

8 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Medusa Darbesi filmi için geri sayım başladı. Matt Damon’ın başrolünde yer aldığı film 2004 yapımı aksiyon, dram ve gerilim türlerindedir. Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne’nin hayatını anlatan Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler?

Medusa Darbesi filmi 8 Temmuz Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler?

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU

Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım : 2004

Türü : Aksiyon, dram, gerilim

Yönetmen : Paul Greengrass

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban

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Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler?
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