Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. 8 Temmuz Perşembe akşamı ATV ekranlarına gelecek olan film fantastik, aksiyon ve animasyon türde sinema severler için kaçınılmaz bir fırsat. Peki; Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi konusu nedir? Örümcek Adam: Örümcek Evreninde filmi oyuncuları kimler?

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE FİLMİ KONUSU

Örümcek Adam ile ilgili en özgün ve en ilginç hikayelerden biri olan filmde, çoklu evrenler konu edilir ve farklı boyutlardan pek çok Örümcek Adam, Miles Morales'in Brooklyn'i koruduğu evrende buluşur. Polis memuru bir baba ve işkolik bir annenin oğlu olan Miles, lise öğrencisidir ve okuluna uyum sağlamakta zorlanmaktadır. Radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla özel yeteneklere sahip olan bir süper kahramana dönüşür. Fakat henüz gerçek bir süper kahraman olamamıştır. Açılan bir kapı sonucu çoklu evrende farklı boyutlardan gelen Peter Parker ve diğer "alternatif" Örümcek Adamlar Miles'ın evrenine düşer. Fakat bu Örümcek Adamların kendi evrenlerine mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gerekmektedir.

ÖRÜMCEK ADAM: ÖRÜMCEK EVRENİNDE FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Bob Persichetti, Peter Ramsey

Tür : Animasyon, Aksiyon, Fantastik



