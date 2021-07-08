Reyting sonuçları birinciliği için tüm yapımlar rekabet ediyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. 7 Temmuz Perşembe dizi projelerinin karşı karşıya geldiği gecede hangi projenin daha fazla izlendiği ortaya koyuluyor. Geçen hafta Cam Tavanlar dokuzuncu sırada yer almıştı. Peki 7 Temmuz Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?