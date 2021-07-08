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Haberler Medya Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?
Giriş Tarihi: 8.7.2021 09:46 Son Güncelleme: 8.7.2021 09:47

Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için yarıştı. Çarşamba akşamı Tv8’de Masterchef, Kanal D’de Transformers, Show TV’de Cam Tavanlar yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Geçen haftanın galibi Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Sen Çal Kapımı aldı. Peki 7 Temmuz Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?

Reyting sonuçları birinciliği için tüm yapımlar rekabet ediyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. 7 Temmuz Perşembe dizi projelerinin karşı karşıya geldiği gecede hangi projenin daha fazla izlendiği ortaya koyuluyor. Geçen hafta Cam Tavanlar dokuzuncu sırada yer almıştı. Peki 7 Temmuz Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar belli olmaya devam ediyor. Haberimizde, 7 Temmuz reyting sonuçları sıralamasına ve dünün reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

İşte tüm kanallara ait reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI 7 TEMMUZ 2021

Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alıyor.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Sen Çal Kapımı aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 SEN CAL KAPIMI FOX
4 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV
5 ATV GUN ORTASI ATV
6 FOX ANA HABER FOX
7 HAVA DURUMU KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 CAM TAVANLAR SHOW TV
10 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 7 Temmuz dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?
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