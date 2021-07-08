Reyting sonuçları birinciliği için tüm yapımlar rekabet ediyor. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli olurken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. 7 Temmuz Perşembe dizi projelerinin karşı karşıya geldiği gecede hangi projenin daha fazla izlendiği ortaya koyuluyor. Geçen hafta Cam Tavanlar dokuzuncu sırada yer almıştı. Peki 7 Temmuz Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Cam Tavanlar, MasterChef kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımlar belli olmaya devam ediyor. Haberimizde, 7 Temmuz reyting sonuçları sıralamasına ve dünün reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
İşte tüm kanallara ait reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alıyor.
Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncülüğü Ada Sen Çal Kapımı aldı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
2 MASTERCHEF TURKIYE TV8
3 SEN CAL KAPIMI FOX
4 CAKALLARLA DANS 5 (T.S) ATV
5 ATV GUN ORTASI ATV
6 FOX ANA HABER FOX
7 HAVA DURUMU KANAL D
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 CAM TAVANLAR SHOW TV
10 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX