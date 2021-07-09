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Giriş Tarihi: 9.7.2021 12:23

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star şampiyonu açıklandı mı?

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star şampiyonu açıklandı mı?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda’da şampiyon bugün belli olurken elenen isim ve büyük ödül merak ediliyor. Hafta içi her gün yayınlanan All Star’ın finalistleri 8 Temmuz Perşembe günü belli oldu, şampiyonu ise 9 Temmuz günü belli olacak. Jüri üyelerinin açıkladıkları puan duruma göre en düşük puanı alan yarışmacı ise final günü programa veda edecek. Yarışmacılardan Birben, Rabia, Özde, Ferdanur büyük ödülü kazanmak için stil alanında kendilerini gösterirken büyük ödülü sadece bir kişi kazanacak. Peki Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda ALL Star şampiyonu açıklandı mı, büyük ödül ne kadar?

Ekranların büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim final bölümünde açıklanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği all star final bölümü bugün yayınlanırken kimin elendiği ve şampiyon olduğu belli oluyor. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 yarışmacı final bölümünde en yüksek puanı alarak birinci olmak için yarışırken puan durumu jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star şampiyonu açıklandı mı, büyük ödül ne kadar?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün yayınlanan yeni formatta All Star ismiyle devam eden Doya Doya Moda şampiyonu bugün belli olurken Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusu da yanıt buluyor…

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Doya Doya Moda şampiyonu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Birben Coşkun:

Rabia Ağca:

Özde Karacan:

Ferdanur Başaran:

DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Doya Doya Moda All Star finalistlerinden biri büyük ödülün sahibi olacak. 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak isim Doya Doya Moda All Star'ın 9 Temmuz tarihli bölümünde belli olacak.

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Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star şampiyonu açıklandı mı?
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