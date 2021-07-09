Ekranların büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim final bölümünde açıklanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği all star final bölümü bugün yayınlanırken kimin elendiği ve şampiyon olduğu belli oluyor. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 yarışmacı final bölümünde en yüksek puanı alarak birinci olmak için yarışırken puan durumu jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star şampiyonu açıklandı mı, büyük ödül ne kadar?
Hafta içi her gün yayınlanan yeni formatta All Star ismiyle devam eden Doya Doya Moda şampiyonu bugün belli olurken Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusu da yanıt buluyor…
Doya Doya Moda şampiyonu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Birben Coşkun:
Rabia Ağca:
Özde Karacan:
Ferdanur Başaran:
Doya Doya Moda All Star finalistlerinden biri büyük ödülün sahibi olacak. 50 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak isim Doya Doya Moda All Star'ın 9 Temmuz tarihli bölümünde belli olacak.