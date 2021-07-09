Ekranların büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda elenen ve birinci olan isim final bölümünde açıklanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği all star final bölümü bugün yayınlanırken kimin elendiği ve şampiyon olduğu belli oluyor. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 yarışmacı final bölümünde en yüksek puanı alarak birinci olmak için yarışırken puan durumu jüri üyeleri tarafından belirleniyor. Peki Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 9 Temmuz Doya Doya Moda All Star şampiyonu açıklandı mı, büyük ödül ne kadar?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Hafta içi her gün yayınlanan yeni formatta All Star ismiyle devam eden Doya Doya Moda şampiyonu bugün belli olurken Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu sorusu da yanıt buluyor…

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Doya Doya Moda şampiyonu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.