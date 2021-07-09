Televizyonda yayınlanacak olan Hacker filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Son yılların en sevilen oyuncuları arasında yer alan Chris Hemsworth ve Viola Davis başrolü paylaşıyor. Peki Hacker filmi konusu ne? Hacker filmi oyuncuları kim?

HACKER FİLMİ KONUSU NE?

Global siber suç dünyasında geçen Hacker filmi, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor.

HACKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Hemsworth – Nicholas Hathaway

Leehom Wang – Captain Chen Dawai

Viola Davis – FBI Özel ajanı Carol Barrett

Ritchie Coster – Kassar

Yorick van Wageningen – Sadak

Tang Wei – Chen Lien

Andy On – Hong Kong Polisi Alex Trang

Manny Montana – Lozano

William Mapother – Rich Donahue