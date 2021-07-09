Televizyonda yayınlanacak olan Hacker filmi konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. Son yılların en sevilen oyuncuları arasında yer alan Chris Hemsworth ve Viola Davis başrolü paylaşıyor. Peki Hacker filmi konusu ne? Hacker filmi oyuncuları kim?
HACKER FİLMİ KONUSU NE?
Global siber suç dünyasında geçen Hacker filmi, izinli bir mahkum ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Cakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor.
HACKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chris Hemsworth – Nicholas Hathaway
Leehom Wang – Captain Chen Dawai
Viola Davis – FBI Özel ajanı Carol Barrett
Ritchie Coster – Kassar
Yorick van Wageningen – Sadak
Tang Wei – Chen Lien
Andy On – Hong Kong Polisi Alex Trang
Manny Montana – Lozano
William Mapother – Rich Donahue