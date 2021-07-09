PUBG Mobile Nasıl Güncellenir – iOS

PUBG Mobile sadece Android işletim sistemine sahip cihazlara özgü bir oyun değildir. iOS cihaz sahibi olan kişiler de PUBG Mobile'ı App Store'dan indirerek oynayabilir.

iOS cihazlarda PUBG Mobile güncelleme yapmak Android cihazlarla çok benzerdir. Android cihazlardan farklı olarak yapmanız gereken tek şey; ilk adımda Play Store'a gitmek yerine App Store'a gitmektir. Ardından yukarıda yer alan adımları aynen takip edebilirsiniz.

PUBG Mobile Nasıl Güncellenir – PC

PUBG Mobile, Tencent Gaming Buddy emülatörü aracılığıyla bilgisayarlarda da oynanabiliyor. Emülatör üzerinden PUBG Mobile'ı güncelleştirmek bazı oyuncular için sıkıntılı bir durum olabiliyor. Bilgisayarda PUBG Mobile güncelleme nasıl yapılır sorusunun cevabı şöyle;

Öncelikle bilgisayarınızda PUBG Mobile oyununu açın.

Oyunu açtığınızda ekranda yeni güncelleme olduğunu, güncellemenin boyutunu ve özelliklerini anlatan bir mesaj ekranı olacaktır.

Bu ekranda yer alan 'Güncelle' butonuna tıklayarak güncelleme işlemini başlatın. Güncelleme bitene kadar bilgisayarınızı kapatmayın.

PUBG Mobile'e güncelleme geldiği halde oyun açıldığınızda sizin ekranınızda görünmüyorsa güncelleme otomatik olarak ekranınıza düşmüyor demektir. Bu yüzden öncelikle emülatörünüzü güncelleştirmeniz gerekir.