Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Temmuz Perşembe reyting birincisi kim oldu? Perşembe total reyting sonuçları

Dün akşam televizyon ekranlarında çeşitli film ve diziler izleyiciyle buluştu. ATV'de sevilen filmler art arda yayınlanırken Kanal D, TRT, Show TV, Star TV reytinglerde birbiriyle yarıştı. Televizyon yapımlarını ilgiyle takip edenler dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 8 Temmuz Perşembe reyting birincisi kim oldu diye merak ediyor. İşte Perşembe total reyting sonuçları ile dünün reyting kazananı.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Pek çok izleyici, reyting sonuçları ile en çok izlenen yapımları araştırıyor. 8 Temmuz reyting sonuçları ile dün hangi dizi ve filmlerin izlendiği merak ediliyor. Dünün reyting sonuçları henüz belli olmadı. AB ve Total reyting sonuçları yayınlandığında haberimizde yer alacak.