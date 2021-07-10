Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?

A) Kürek çekmek avlanmaktan

B) Avlanmak Ağaç kesmekten

C) Ağaç kesmek futbol oynamaktan

D) Futbol oynamak kürek çekmekten

Cevap: C) Ağaç kesmek futbol oynamaktan