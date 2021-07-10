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Haberler Medya Haberleri 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?
Giriş Tarihi: 10.7.2021 21:59 Son Güncelleme: 10.7.2021 22:02

2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?

2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

2013'te Amazonlarda yaşayan bir grup erkek üzerinde yapılan bir araştırmaya göre aynı sürede hangisini yapmak hangisini yapmaktan daha fazla testosteron salgılatır?

A) Kürek çekmek avlanmaktan

B) Avlanmak Ağaç kesmekten

C) Ağaç kesmek futbol oynamaktan

D) Futbol oynamak kürek çekmekten

Cevap: C) Ağaç kesmek futbol oynamaktan

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