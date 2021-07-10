Acı Tatlı Ekşi konusu ve oyuncuları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Andaç Haznedaroğlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu yapımda Özge Özpirinçci ve Buğra Gülsoy başrolü paylaşıyor. Birlikte büyüyen ve birbirlerine aşık olan Murat ve Duygu karakterlerinin başından geçen olayları anlatan yapım bu akşam daha önce izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için ekranlara gelecek. Peki Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Acı Tatlı Ekşi nerede çekildi?

ACI TATLI EKŞİ KONUSU NEDİR?

Birlikte büyüyen Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Murat yıllardır Duygu ile kavuşmanın hayalini kurar. Üniversiteden mezun olurken Duygu'ya evlenmek teklifi eder; fakat beklemediği bir cevapla karşılaşır. Duygu kendini evlenmek için hazır hissetmemektedir, gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. İki aşık bir anlaşma yapar; eğer beş yıl sonra ikisi de bekarsa evleneceklerdir. Yeniden birleşmek üzere ayrılan Murat ve Duygu için hayatın başka planları vardır.

Uzakdoğu sinemasının yerli sinemamıza en taze hediyelerinden olan Acı Tatlı Ekşi, 2017'ye veda etmeye hazırlandığımız şu son günlerde vizyona girerek, hem acı hem tatlı hem de ekşi bir hediye veriyor dram ve romantizm severlere.

Orijinalinden farklı olarak romantik komedi değil yer yer Yeşilçam melodramına kaçan dram-romantizm türündeki yapım, birbirlerini çok uzun yıllardır tanıyan, beraber büyüyen ve büyüten Duygu ve Murat çiftinin tam mutlu sona ilerlerken kopuşlarını ve 5 yıl sonra tekrar yan yana gelmelerini işliyor.

ACI TATLI EKŞİ OYUNCULARI

Özge Özpirinçci (Duygu)

Buğra Gülsoy (Murat)

Yusuf Akgün (Alper)

Gözde Türkpençe (Eliz)

Osman Alkaş (Hakan)

Füsun Demirel (Murat'ın Annesi)

Rahmi Dilligil (Murat'ın Babası)

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Acı Tatlı Ekşi filmi İzmir'de çekildi. Çekimlerin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, Acı Tatlı Ekşi filminin asıl çekildiği yer İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi ve Urla ilçesi oldu. Acı Tatlı Ekşi filminin deniz ve sahil sahneleri de İzmir'de çekildi.