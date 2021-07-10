Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

A) Güneş

B) Yıldız

C) Ay

D) Uzay

Cevap: C) Ay