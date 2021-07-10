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Haberler Medya Haberleri Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?
Giriş Tarihi: 10.7.2021 22:04 Son Güncelleme: 10.7.2021 22:24

Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan  Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?  sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan  Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?   sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?

A) Güneş

B) Yıldız

C) Ay

D) Uzay

Cevap: C) Ay

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Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in annesinin evlenmeden önceki soyadının Türkçe çevirisi hangisidir?
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