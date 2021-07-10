Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? İşte Milyoner'de az önce sorulan o sorunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 10.7.2021 23:09 Son Güncelleme: 10.7.2021 23:13

Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? İşte Milyoner'de az önce sorulan o sorunun yanıtı!

Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? İşte Milyoner'de az önce sorulan o sorunun yanıtı!

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir?

A) Koyungüden

B) Keçisağan

C) Kuzuotlatan

D) Oğlakkorkutan

Cevap: B) Keçisağan

ARKADAŞINA GÖNDER
Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? İşte Milyoner'de az önce sorulan o sorunun yanıtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA