Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? İşte Milyoner'de az önce sorulan o sorunun yanıtı!

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Çobanaldatan kuşunun diğer adı nedir?

A) Koyungüden

B) Keçisağan

C) Kuzuotlatan

D) Oğlakkorkutan

Cevap: B) Keçisağan