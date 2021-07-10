Gelinim Mutfakta’yı kim sunacak? Gelinim Mutfakta'da Seda Sayan’ın yerine kim geldi? Yeni sezonda bomba değişiklik!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da yeni sunucu kim olacak merak konusu oldu. Programın yeni sezonu beklenirken Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak, Seda Sayan'ın yerine kim geldi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere Alişan ile Star TV'de sabah programı sunan Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda yaz aylarında konserlere çıkacağı için yayının final yaptığını açıklayarak ekrana veda etmişti. Son olarak Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olduğunu duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Demet Akalın oldu. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın, Seda Sayan'ın ayrıldığı Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu.

DEMET AKALIN KİMDİR?

Demet Akalın, 23 Nisan 1972'de doğmuştur. Ünlü şarkıcı 46 yaşındadır. Gölcük, Kocaeli'de doğan Demet Akalın, ilk başta mankenlik odaklı bir kariyerin peşine düştü ve Neşe Erberk'in ajansında mankenliğe başladı. Ek olarak 1990'larda çeşitli sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde oyunculuk yaptı. Mankenlikle eş zamanlı olarak gazinolarda şarkı söylemeye başladı ve bunun bir sonucu olarak 1996'da ilk stüdyo albümü Sebebim'i piyasaya sürdü ancak çalışma çok ses getiren bir çıkış yapmasına yardımcı olamadı.

Daha sonra Demet Akalın Aşkın Açamadığı Kapı şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazanan Banane (2004), MÜ-YAP'tan altın sertifika alan Kusursuz 19 (2006) ve Dans Et (2008) gibi 2000'ler boyunca çıkardığı albümlerle çeşitli başarılar yakalayarak Türk pop müziğindeki yerini sağlamlaştırdı. Yayımlandığı yıl Türkiye'nin en çok satan albümü olan Pırlanta (2015) dahil olmak üzere satış başarısı elde eden albümlerle 2010'larda Türk pop müziğindeki yerini korumaya devam etti. Türkiye'de liste başı olan Afedersin, Mucize, Toz Pembe ve Hayalet hitlerinin yanı sıra Tecrübe, Çanta, Olacak Olacak, Sabıka, İlahi Adalet ve Ders Olsun şarkıları da ilk beş başarısı gösterdi.

Demet Akalın, Aşkın Açamadığı Kapı şarkısıyla Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden Yılın Şarkısı ödülünü kazandı.

Albümlerinde yer verdiği 'giderli şarkılarla' müzik eleştirmenleri tarafından kendi tarzını oluşturduğu kabul edilen Akalın, şarkılarının yanı sıra magazinsel kişiliğiyle de sık sık öne çıktı.

2007'den itibaren Hande Yener ile yaptığı sözlü tartışmalar geleneksel bir hâl alarak zaman zaman tekrarlandı ve magazin gündemini meşgul etti. 2006'da Oğuz Kayhan'la ve 2010'da Önder Bekensir'le yaptığı birkaç aylık evliliklerden sonra 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve dört Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı.

Demet Akalın, 2006'da Oğuz Kayhan'la evlendi ve 3 ay sonra boşandı.2010'da Önder Bekensir'le yaptığı evlilik ise sadece 7 ay sürdü.

Demet Akalın, 2012'de Okan Kurt ile evlenerek 2014'te ilk çocuğu Hira'yı dünyaya getirdi.