Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın yer aldığı Harry Potter film serisinin beşincisi olan Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi 10 Temmuz Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Fantastik, macera ve aile türlerinde olan film sinemaseverlerin tekrar tekrar izlemek isteyeceği filmler arasında yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ünlü isim David Yates otururken film 2007 yılı yapımıdır. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı filmi oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ KONUSU

Privet Drive'da geçen yalnız bir yazın ardından Harry, Hogwarts'a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort'un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry'e ya da Dumbledore'a inanmaktadırlar. Sihir Bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir. Bu sırada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang'tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı'nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort'un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts'taki en zor yılına başlamıştır.

HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Harry Potter and the Order of the Phoenix

Yönetmen : David Yates

Yapım Yılı : 2007

Türü : Fantastik, Macera, Aile

Oyuncular : Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Rupert Grint ve Emma Watson