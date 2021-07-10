Bu akşam ekrana gelecek olan Kabuktaki Hayalet filmi konusu ve oyuncuları dikkat çekiyor. Orijinal adı Ghost In The Shell olan yapımın Scarlett Johansson'ın başrolünde yer alıyor. Daha önce izleyenler veya tekrardan izlemek isteyenler için Kabuktaki Hayalet filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kabuktaki Hayalet filmi konusu ve oyuncuları!

KABUKTAKİ HAYALET FİLMİ KONUSU NE?

Mamoru Oshii imzalı, 1995 yapımı ünlü animasyon filmi Ghost in the Shell'in live-action uyarlaması olan film 9. birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz insan-sayborg hibritin hikayesini konu alıyor. Binbaşı, korkunç bir kazadan kurtarılmış bir kadındır. Geçmişine dair hiçbir şey hatırlamamaktadır ve tek bildiği bir ameliyat masasında uyandığı, bir doktorun ona kurtarıldığını söylediğidir. Vücudu kurtarılamayan genç kadına dünyanın en tehlikeli suçlularını durdurmaya kendisini adayan kusursuz bir asker, siber-geliştirilmiş insan türünün ilk örneği olması adına yepyeni bir vucüt yapılır. Terörizm, insanların zihinlerine girip onları kontrol etmeyi de içeren yeni bir boyuta ulaşmıştır ve Binbaşı bu suçlarla mücadele etmektedir. Yeni bir düşmanla yüzleşmeye hazırlanırken kendisine yalan söylendiğini, hayatının kurtarılmadığını, çalındığını öğrenir. Geçmişini geri kazanmak, bunu kendisine kimin yaptığını öğrenmek, başkalarına da yapmadan onları durdurmak için mücadeleye girişme zamanı gelmiştir...

KABUKTAKİ HAYALET OYUNCULARI KİMLER?

Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano, Juliette Binoche