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Giriş Tarihi: 12.7.2021 00:33 Son Güncelleme: 12.7.2021 00:33

Baş Belası 4. bölüm full izle! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor

Baş Belası 4. bölüm full izle! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor

ATV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Baş Belası dizisi 4. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor. Son bölümün televizyondaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Baş Belası 4. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Baş Belası 4. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Baş Belası dizisi 4. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baş Belası 4. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BAŞ BELASI 4. BÖLÜM FULL İZLE

ATV ile Baş Belası dizisi 4. Bölüm izleme bağlantısı ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baş Belası dizisi 4. bölümünün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

BAŞ BELASI 4. BÖLÜM İZLE | TIKLAYINIZ…

BAŞ BELASI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Şahin'in verdiği tutanak yüzünden işinden olacağını düşünen İpek, Şahin'in kararını değiştirmek için uğraşır. Tutanağı çoktan değiştirmiş olan Şahin, İpek'e bu gerçeği söylemez ve vakaya karışmaması şartı koyar.



İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir.



Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.

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Baş Belası 4. bölüm full izle! İpek, Şahin’in geçmiş sırlarını öğreniyor
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