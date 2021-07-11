Baş Belası dizisi 4. bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baş Belası 4. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Baş Belası dizisi 4. Bölüm izleme bağlantısı ve özet detayları şöyle;
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İpek çaresizce büroya gelen yeni vakadan uzak dururken gerçeği öğrenir. Hemen olay yerine gider. Bu yeni vakada İpek'in dikkatini çeken detay Şahin'in geçmişine kapı aralamaktadır. İpek vakanın peşine düştüğünde Şahin'in geçmişteki büyük sırrını öğrenir.
Artık İpek, Şahin'in sert mizacı ve duvarlarının sebebini biliyordur. Ancak Şahin'le bu konuyu konuşmak istediğinden beklemediği çok sert bir tepki alır. Diğer yandan Nazlı boşanma davasında istediği mal paylaşımını yapabilmek için Birol'a bir oyun hazırlar. İpek, Şahin'in geçmiş sırrının ve o sırla bağlantılı eski bir vakanın izini sürerken her zamanki gibi yine başını derde sokar.