Menajerimi Ara bitiyor mu, neden final yapıyor? Menajerimi Ara final bölümü bu akşam: Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle!

İki bölüm sonra final yapacağı duyurulan Menajerimi Ara dizisi için final bölümünü öne çekme kararı alındı. Bu karar neticesinde Menajerimi Ara final bölümü bu akşam yayınlanacak. Canan Ergüder'in diziden ayrılışı sonrası reytingleri toparlayamayan dizi, 45 bölümlük serüvenini sonlandırıyor. Menajerimi Ara bitiyor mu, neden final yapıyor sorularıyla gündeme gelen dizinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı haberimizde.
MENAJERİMİ ARA NEDEN FİNAL YAPIYOR?
Pazar akşamları Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara bugün yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Kanal, reytinglerde düşüş yaşayan ve istediği başarıyı elde edemeyen diziyi bitirme kararı aldı.
MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ
Organizatör Ahmet, Kıraç ve Çınar'a Rusya'nın en büyük mücevher markasının lansmanı için Yasemin Allen, Murat Dalkılıç ve Didem Kınalı'yla anlaşmaları görevi verir. Bu sırada şehirden uzakta eser hazırlığında olan Murat Dalkılıç ikna olma konusunda ikiliyi hayli zorlar. Ceyda Ego Ajans'a maddi açıdan zarar vermeden menajerleri göndermek için hukuki yolları araştırır. Dicle ise Sinan'ın kendisini yarı yolda bırakması üzerine asıl hayali olan yönetmenliğe yönelir. Ancak bu durum Ceyda ile ittifak kuran Barış'ı şoka uğratır.
MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kıraç'ın polisler tarafından apar topar götürülmesi herkese büyük bir şok yaşatır. Yaşanan büyük karmaşanın ardından Kıraç aklanır. Süper Ego ve Ceyda, son bir savaş için karşı karşıya gelir. Yeni bir uluslararası projeye oyuncularını sokmayı başaran taraf, Ego Ajans'ın sahibi olacaktır. Verilen büyük emeklerin ve çabaların ardından Ego Ajans'ın kaderini belirleyecek gelişmeler yaşanır. Herkes için yeni bir dönem başlarken Dicle ve Barış, aralarındaki buzları eritirler.
Menajerimi Ara ekranlara veda ediyor! İşte Menajerimi Ara 45. Bölüm Final bölümü fragmanı | Video