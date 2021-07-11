Menajerimi Ara bitiyor mu, neden final yapıyor? Menajerimi Ara final bölümü bu akşam: Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı izle!

İki bölüm sonra final yapacağı duyurulan Menajerimi Ara dizisi için final bölümünü öne çekme kararı alındı. Bu karar neticesinde Menajerimi Ara final bölümü bu akşam yayınlanacak. Canan Ergüder'in diziden ayrılışı sonrası reytingleri toparlayamayan dizi, 45 bölümlük serüvenini sonlandırıyor. Menajerimi Ara bitiyor mu, neden final yapıyor sorularıyla gündeme gelen dizinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı haberimizde.

MENAJERİMİ ARA NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Pazar akşamları Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara bugün yayınlanacak olan son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Kanal, reytinglerde düşüş yaşayan ve istediği başarıyı elde edemeyen diziyi bitirme kararı aldı.