Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor

Aşkın Tarifi dizisi 6. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Aşkın Tarifi son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Mirza'yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır. Fırat, arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat'ın ortadan kaybolması şok etkisi yaratır. Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat'a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir. Sonunda Fırat, Naz'ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar.
Fırat, Naz'a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat'ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat'ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar. Bu yüzden, Fırat'ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat'la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat'ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz'ın Fırat'a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz'ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?