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Haberler Medya Haberleri Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor
Giriş Tarihi: 12.7.2021 23:04 Son Güncelleme: 12.7.2021 23:04

Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor

Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi 6. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Aşkın Tarifi son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Aşkın Tarifi dizisi 6. son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Aşkın Tarifi son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Aşkın Tarifi son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Aşkın Tarifi son bölümü tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/askin-tarifi/bolumler




AŞKIN TARİFİ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Mirza'yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır. Fırat, arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat'ın ortadan kaybolması şok etkisi yaratır. Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat'a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir. Sonunda Fırat, Naz'ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar.



Fırat, Naz'a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat'ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat'ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar. Bu yüzden, Fırat'ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat'la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat'ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz'ın Fırat'a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz'ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?

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Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor
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