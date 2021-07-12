Aşkın Tarifi son bölüm izle! Naz ve Fırat arasında ipler geriliyor





Fırat, Naz'a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat'ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat'ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar. Bu yüzden, Fırat'ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat'la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat'ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz'ın Fırat'a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz'ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?