Bu akşam ekrana gelecek olan Dilsiz filmi için geri sayım başladı. Dram türündeki yapımlara ilgi duyanlar için yayınlanacak olan filmin konusu ve oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu. Başrollerini Vildan Atasever ve Ozan Çelik'in paylaştığı yapımın yönetmenliğini Murat Pay üstleniyor. Peki Dilsiz filmi konusu ne? Dilsiz filmi oyuncuları kimler?

DİLSİZ FİLMİ KONUSU NE?

Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur. Sami'nin hayatı, babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmaya çalışırken, Selma adında bir kadın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir sürevenin içine sürükler.

DİLSİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Vildan Atasever

Ozan Çelik

Emin Gürsoy

Mim Kemal Öke