Kadir Doğulu kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Kadir Doğulu aslen nereli?

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu hayatı şu sıralar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Küçük Sırlar, Pis Yedili, Fatih Harbiye, Vuslat gibi dizilerde oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu 19 Nisan 1982 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Doğulu, şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi adlı dizide Fırat karakterine hayat veriyor ve Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Çonka gibi isimlerle birlikte rol alıyor.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

2000 yılında İstanbul'a abisinin yanına gelen Doğulu, çeşitli mekânlarda garsonluk yaptı.

Hande Yener ile yaşadığı birliktelik sonrası tanınmaya başlayan oyuncu, ilk olarak şarkıcının Romeo adlı şarkısına çektiği klipte rol aldı.

Yapımcıların dikkatini çeken Doğulu, 2010 yılında Ali Eraslan rolünü üstlendiği Küçük Sırlar adlı diziyle televizyon ekranlarına gelmeye başladı.

Ardından Pis Yedili'de Güney, Fatih Harbiye'de Macit karakterlerine hayat verdi.

2013 yılında başlayan ve ekranlara kısa süre içerisinde veda eden Sevdam Alabora adlı dizide Elçin Sangu ile başrolleri paylaştı.

2013 yılında Bir Hikâyem Var adlı filmde Mert karakteriyle beyaz perdede boy gösterdi.

2015-2016 yıllarında Muhteşem Yüzyıl Kösem'de 3. Mehmed Giray karakterine hayat verdi.

Takip eden senelerde Bana Sevmeyi Anlat'ta Alper Eren, Babamın Günahları'nda Ozan Dikmen rolünü üstlendi.

2019-2020 yıllarında ise Vuslat'ta Aziz karakterine hayat veren oyuncu, projede Devrim Özkan, Mehmet Özgür, Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar gibi isimlerle çalıştı.

Doğulu, şimdilerde Kanal D'de yayınlanan Aşkın Tarifi adlı dizide Fırat karakterine hayat veriyor ve Serra Arıtürk, Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Çonka gibi isimlerle birlikte rol alıyor.

Oyuncu, Fatih Harbiye dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı NeslihanAtagül ile 2016 yılında dünya evine girdi.