Kahraman Babam son bölüm izle! Uğur, soluğu düşmanın yerinde alıyor





KAHRAMAN BABAM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Düşman ile dost olmak için en az düşman kadar ellerini kirletmek gerekir. Uğur önündeki iki yoldan hangisini seçecektir.

Yakaladığı ipuçları birbiri ardına çözen Uğur, soluğu düşmanın ininde, kebapçıda almıştır. İçine girdiği karanlık tünelin ucunun beklediği yere çıkacağını çok iyi bilmektedir. Bir hayli ilerlediği davasını terk etmeye hiç niyeti yoktur. Artık karargah ile kebapçı arasında mekik dokuyacaktır. Düşman ile dost olmak için en az düşman kadar ellerini kirletmek gerekir. Uğur önündeki iki yoldan hangisini seçecektir.

Uğur ve Yonca'yı baş başa yakalayan Emre küplere biner. Bu olay Emre'nin takındığı maskelerin bir bir düşmesini sağlayacaktır. Yonca uzun süredir tereddütte olduğu bu ilişkide kendi isteklerini ve arzularını fark edecektir. Yonca farkında olmadan hızla Uğur'a doğru çekilmektedir.