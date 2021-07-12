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Giriş Tarihi: 12.7.2021 23:20 Son Güncelleme: 12.7.2021 23:20

Kahraman Babam son bölüm izle! Uğur, soluğu düşmanın yerinde alıyor

Kahraman Babam son bölüm izle! Uğur, soluğu düşmanın yerinde alıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Kahraman Babam dizisi 6. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Uğur, soluğu düşmanın yerinde alıyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Kahraman Babam son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Kahraman Babam son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Kahraman Babam dizisi 6. son bölümüyle Show TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Kahraman Babam son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Kahraman Babam son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;

Aşağıda yer alan link aracılığıyla Kahraman Babam son bölümü tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kahraman-babam/2788



KAHRAMAN BABAM 6. BÖLÜM ÖZETİ

Düşman ile dost olmak için en az düşman kadar ellerini kirletmek gerekir. Uğur önündeki iki yoldan hangisini seçecektir.

Yakaladığı ipuçları birbiri ardına çözen Uğur, soluğu düşmanın ininde, kebapçıda almıştır. İçine girdiği karanlık tünelin ucunun beklediği yere çıkacağını çok iyi bilmektedir. Bir hayli ilerlediği davasını terk etmeye hiç niyeti yoktur. Artık karargah ile kebapçı arasında mekik dokuyacaktır. Düşman ile dost olmak için en az düşman kadar ellerini kirletmek gerekir. Uğur önündeki iki yoldan hangisini seçecektir.

Uğur ve Yonca'yı baş başa yakalayan Emre küplere biner. Bu olay Emre'nin takındığı maskelerin bir bir düşmesini sağlayacaktır. Yonca uzun süredir tereddütte olduğu bu ilişkide kendi isteklerini ve arzularını fark edecektir. Yonca farkında olmadan hızla Uğur'a doğru çekilmektedir.



Uğur ve Yonca'yı baş başa yakalayan Emre küplere biner. Bu olay Emre'nin takındığı maskelerin bir bir düşmesini sağlayacaktır. Yonca uzun süredir tereddütte olduğu bu ilişkide kendi isteklerini ve arzularını fark edecektir. Yonca farkında olmadan hızla Uğur'a doğru çekilmektedir.

Tolga'nın maddi sıkıntıları iyiden iyiye gün yüzüne çıkmıştır. Bu sıkıntıların evin içine, Ayşe'nin alışverişine de yansıması bardağı taşıran son damla olacaktır. Yavuz'un planladığı tanışma yemeği tüm bu olayların üzerine tuz biber ekecektir. Boş yere yemek planlamayacağı aşikar olan Yavuz'un Tolga'ya ikisinin de iyiliğine olduğunu düşündüğü bir teklifi vardır.



Menekşe'yi kaybetmeyi hiçbir şart altında göze alamayan İlker itfaiyedeki olaydan büyük bir ders çıkarır. Annesini karşısına alma pahasına da olsa Menekşe ile konuşmaya, sorunları çözmeye karar vermiştir.

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Kahraman Babam son bölüm izle! Uğur, soluğu düşmanın yerinde alıyor
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