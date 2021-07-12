Kalp Yarası 3. bölüm full izle tek parça! Hande hapse girecek mi?

Kalp Yarası dizisi 3. son bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Kalp Yarası 3. bölüm full izle tek parça" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
ATV ile Kalp Yarası 3. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Hande ve Ferit'in evlenmemesine çok sevinen Yaman, bu defa Hande'yi elde edebileceğini düşünmektedir. Eski nişanlısının başka bir kızla evlenmesi Hande'yi saplantılı hale getirince Yaman daha da hırslanır.
Yaman sevdiğini elde etmek uğruna vereceği savaşta gittikçe masumiyetini kaybetmeye başlar. Geçmişe dair her şeyi yok edip yepyeni bir insan olmak isteyen Yaman'ın büyük sırrı nedir? Ayşe'nin vurulmasıyla derinden sarsılacak olan Ferit, önemli bir karar verir. Ferit'in bu kararı ne olacaktır?