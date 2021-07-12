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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:43

Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Leyla Feray oynadığı diziler ve filmler!

Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Leyla Feray oynadığı diziler ve filmler!

ATV’nin dikkat çeken dizisi İkimizin Sırrı’nda oynamaya hazırlanan Leyla Feray, televizyon dizilerini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Dizide Neva rolünü üstlenen yetenekli oyuncu, Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla inceleniyor. Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Uyanış Büyük Selçuklu gibi pek çok yapımda yer alan Feray’ın özel hayatı ve oyunculuk kariyerine ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Leyla Feray oynadığı diziler ve filmler!

Leyla Feray ATV'nin İkimizin Sırrı adlı yeni dizisinde üstleneceği Neva rolüyle dikkat çekiyor. Pek çok dizi ve filmde rol alan Feray, Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorularla araştırılırken yetenekli ismin hayatı ve kariyeri mercek altına alınıyor. İşte, televizyon izleyicilerinin merakla araştırdığı Leyla Feray'ın oynadığı diziler ve filmler!

LEYLA FERAY KİMDİR?

Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünde tamamlayan Feray, 2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" dizisiyle profesyonel kariyerine ilk adımını attı. 2014 yılında Paşa Gönlüm ve Üç Arkadaş adlı dizilerde rol alan oyuncu, 2016-2017 yıllarında Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Ayşe Sultan karakterine hayat verdi. Yine 2017 yılında Kardeşim Benim 2 filmiyle beyaz perdede boy gösterdi. 2018 yılında bağımsız kısa film olan Aries'te yer alan Feray, 2020 yılında Uyanış Büyük Selçuklu'da Gevher Hatun rolüyle ekranlara geldi. Aynı yıl Rise of Empires: Ottoman adlı dizide Hüma Hatun'u canlandırdı. Leyla Feray, şimdilerde ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı'nda Neva rolünü üstleniyor. 28 yaşındaki oyuncu, meslektaşı olan Serhat Teoman ile 6 yıldır birliktelik yaşıyor.

LEYLA FERAY DİZİLERİ

2013 - Ben Onu Çok Sevdim – Sinem

2014 - Paşa Gönlüm - Türkan

2014 – Üç Arkadaş – Gülperi

2016-2017 - Muhteşem Yüzyıl Kösem – Ayşe Sultan

2020-2021 - Uyanış: Büyük Selçuklu – Gevher Hatun

2021- İkimizin Sırrı – Neva Canpolat

LEYLA FERAY FİLMLERİ

2017 – Kardeşim Benim – Leyla

2018 – Aries - Leyla

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Leyla Feray kimdir, nereli ve kaç yaşında? Leyla Feray oynadığı diziler ve filmler!
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