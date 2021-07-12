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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:58 Son Güncelleme: 12.7.2021 16:58

MasterChef’de eleme turu heyecanı! MasterChef Yeni bölümde ilk tur için son yemekler yapılıyor!

MasterChef’de eleme turu heyecanı! MasterChef Yeni bölümde ilk tur için son yemekler yapılıyor!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni bölüm merakla bekleniyor. Mehmet Yalçınkaya, Şef Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği programın yeni bölümünde yarışmacılar eleme turundan geçmek için yarışacak. Eleme turunda birbirinden farklı yarışmacıların yarıştığı programda tadım yapılacak ve jüriden geçer not alan kişi bir üst tura geçecek. İşte Masterchef yeni bölüm ayrıntıları…

Masterchef yeni bölüm için geri sayım başladı. Bu akşam yayınlanacak olan 14.bölümde eleme turu heyecanı olacak. En lezzetli yemeği yapan yarışmacı bir üst tura geçebilecek. Yeni bölümde Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılar hakkındaki kritik kararları merakla bekleniyor…

MASTERCHEF'DE ELEME TURU HEYECANI!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde ilk tur için son yemekler yapılacak. Şefler, ikinci eleme öncesi son akşamda tadım yapacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef'te henüz eleme turları deva ediyor. Bir sonraki turda 3'lü elemeler olacak. Eleme turunda olan programda bu akşam heyecan ikiye katlanacak.

MASTERCHEF NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni sezon 26 Haziran Cumartesi günü başladı. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.

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MasterChef’de eleme turu heyecanı! MasterChef Yeni bölümde ilk tur için son yemekler yapılıyor!
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