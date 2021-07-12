MasterChef’de eleme turu heyecanı! MasterChef Yeni bölümde ilk tur için son yemekler yapılıyor!

Masterchef yeni bölüm için geri sayım başladı. Bu akşam yayınlanacak olan 14.bölümde eleme turu heyecanı olacak. En lezzetli yemeği yapan yarışmacı bir üst tura geçebilecek. Yeni bölümde Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yarışmacılar hakkındaki kritik kararları merakla bekleniyor…

MASTERCHEF'DE ELEME TURU HEYECANI!

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde ilk tur için son yemekler yapılacak. Şefler, ikinci eleme öncesi son akşamda tadım yapacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef'te henüz eleme turları deva ediyor. Bir sonraki turda 3'lü elemeler olacak. Eleme turunda olan programda bu akşam heyecan ikiye katlanacak.

MASTERCHEF NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye yeni sezon 26 Haziran Cumartesi günü başladı. MasterChef'in ilk aşamasında yarışmacı adayları önlüğü alabilmek için jüri üyelerini etkilemeye çalışıyor. Yarışmanın yeni bölümleri Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları ekranlara geliyor.