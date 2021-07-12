Seksenler son bölüm izle! Çağatay ve Amelie mahallede düğün yapıyor

Seksenler dizisi 6. son bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Seksenler son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Seksenler son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Seksenler son bölümü tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Üç yıllık aradan sonra yeniden çekilmeye başlayan Seksenler, TRT ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Rukiye ve Gülden, Çağatay ve Amelie'yi düğün için ikna etmeye çalışır. Belçika'da herkesten gizli evlenen ve düğüne sıcak bakmayan çift, ailenin ısrarlarına dayanamayarak mahallede düğün yapmaya karar verir.