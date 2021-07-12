Seksenler son bölüm izle! Çağatay ve Amelie mahallede düğün yapıyor





SEKSENLER 6. BÖLÜM ÖZETİ

Üç yıllık aradan sonra yeniden çekilmeye başlayan Seksenler, TRT ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Rukiye ve Gülden, Çağatay ve Amelie'yi düğün için ikna etmeye çalışır. Belçika'da herkesten gizli evlenen ve düğüne sıcak bakmayan çift, ailenin ısrarlarına dayanamayarak mahallede düğün yapmaya karar verir.