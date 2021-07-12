Seksenler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Seksenler Yaz 4. bölüm (495. bölüm) izle!

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Reha Özcan, Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi 2012 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştı. Rasim Öztekin'in ölümüyle sevenlerini yasa boğan dizi, 492. Bölümden itibaren Seksenler Yaz adıyla yayınlanmaya başladı. Dizinin sevenleri, Seksenler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta diye merak ederken dizinin yeni yayın günü belli oldu. Seksenler Yaz 4. Bölüm (495. Bölüm) fragmanı izle!

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Perşembe akşamları yayınlanan dizi, bu hafta itibariyle Pazartesi akşamları saat 20:00'de ekranlara gelecek. Seksenler 495. Bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.