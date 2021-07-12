Seksenler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Seksenler Yaz 4. bölüm (495. bölüm) izle!

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Reha Özcan, Ayşe Tolga gibi isimlerin yer aldığı Seksenler dizisi 2012 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlamıştı. Rasim Öztekin'in ölümüyle sevenlerini yasa boğan dizi, 492. Bölümden itibaren Seksenler Yaz adıyla yayınlanmaya başladı. Dizinin sevenleri, Seksenler yeni bölüm ne zaman, saat kaçta diye merak ederken dizinin yeni yayın günü belli oldu. Seksenler Yaz 4. Bölüm (495. Bölüm) fragmanı izle!
SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Perşembe akşamları yayınlanan dizi, bu hafta itibariyle Pazartesi akşamları saat 20:00'de ekranlara gelecek. Seksenler 495. Bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak.
SEKSENLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizide Çağatay karakterine hayat veren İlker Ayrık diziye geri döndü. Ayrık'ın yanı sıra, 2009 Miss Belçika Güzeli olan Zeynep Demirel de Çağatay'ın Belçikalı eşi Amelie olarak diziye dahil oldu. Senaryo gereği uzun süre önce Belçika'ya giden Çağatay, bu sezon sürpriz bir biçimde mahalleye döndü. Belçika'da gizlice evlenen Çağatay eşini Rukiye'nin karşısına çıkardığında herkesi şoka uğrattı.
SEKSENLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Üç yıllık aradan sonra yeniden çekilmeye başlayan Seksenler, TRT ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor. Rukiye ve Gülden, Çağatay ve Amelie'yi düğün için ikna etmeye çalışır. Belçika'da herkesten gizli evlenen ve düğüne sıcak bakmayan çift, ailenin ısrarlarına dayanamayarak mahallede düğün yapmaya karar verir.
Seksenler Yaz 4. Bölüm (495. Bölüm) Fragmanı yayınlandı | Video