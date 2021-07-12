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Giriş Tarihi: 12.7.2021 22:47

WhatsApp'tan yeni özellik: Kaybolan mesajlar! Kaybolan mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

WhatsApp'tan yeni özellik: Kaybolan mesajlar! Kaybolan mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

Whatsapp yepyeni bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıktı. Daha önce Instagram Messenger, Telegram ve birçok farklı mesajlaşma platformunda kullanılan kaybolan mesajlar özelliği Instagram'da da kullanılabilecek. Whatsapp tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk Telegram'da kullanılan kaybolan mesaj uygulaması aktif edildiğinde, alıcının ekran görüntüsü almasını engellenmeyecek ancak mesajın ne kadar görüntüleneceği seçilebilecek. İşte, Whatsapp yeni özellik ile ilgili detaylar ve Whatsapp kaybolan mesajlar özelliğinin nasıl kullanılacağına ilişkin bilgiler.

Çift tik, mavi tik ve uçtan uca şifrelenen mesajlar gibi devrim yaratan güncellemeler ile kullanıcıların karşısına çıkan Whatsapp, yeni bir güncellemeyi kullanıcıların hizmetine sundu. Whatsapp kaybolan mesajlar özelliği, iOS ve Android'de kullanıma açıldı. Peki, Whatsapp yeni özellik ile birlikte neler geldi? İşte, Whatsapp kaybolan mesajlar güncellemesi ile ilgili merak edilenler ve kaybolan mesajlar nasıl açılır sorusunun yanıtı...

Özelliği açıklayan mesajda, "Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir" deniliyor.Ayrıca, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp'ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor.

Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİALARI DOĞRULANMIŞTIWhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.

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WhatsApp'tan yeni özellik: Kaybolan mesajlar! Kaybolan mesajlar özelliği nasıl kullanılır?
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