WhatsApp'tan yeni özellik: Kaybolan mesajlar! Kaybolan mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

Çift tik, mavi tik ve uçtan uca şifrelenen mesajlar gibi devrim yaratan güncellemeler ile kullanıcıların karşısına çıkan Whatsapp, yeni bir güncellemeyi kullanıcıların hizmetine sundu. Whatsapp kaybolan mesajlar özelliği, iOS ve Android'de kullanıma açıldı. Peki, Whatsapp yeni özellik ile birlikte neler geldi? İşte, Whatsapp kaybolan mesajlar güncellemesi ile ilgili merak edilenler ve kaybolan mesajlar nasıl açılır sorusunun yanıtı...