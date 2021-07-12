WhatsApp'tan yeni özellik: Kaybolan mesajlar! Kaybolan mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

Çift tik, mavi tik ve uçtan uca şifrelenen mesajlar gibi devrim yaratan güncellemeler ile kullanıcıların karşısına çıkan Whatsapp, yeni bir güncellemeyi kullanıcıların hizmetine sundu. Whatsapp kaybolan mesajlar özelliği, iOS ve Android'de kullanıma açıldı. Peki, Whatsapp yeni özellik ile birlikte neler geldi? İşte, Whatsapp kaybolan mesajlar güncellemesi ile ilgili merak edilenler ve kaybolan mesajlar nasıl açılır sorusunun yanıtı...
Özelliği açıklayan mesajda, "Daha fazla gizlilik için, alıcı bir kez açtıktan sonra fotoğrafınız veya videonuz sohbetten kaybolacak. Unutmayın, insanlar her zaman ekran görüntüsü alabilir" deniliyor.Ayrıca, alıcıların kaybolan içeriğin ekran görüntülerini alması durumunda WhatsApp'ın kullanıcıları bilgilendirmeyeceğini de bildiriyor.
Bunun nedeni, kullanıcıların ekran görüntüsü almalarını engellemenin kusursuz bir yolunun olmadığı ve bunu iddia etmenin kullanıcılara yanlış bir güvenlik hissi sunulacağı olarak açıklıyor.ÇALIŞMA YAPILDIĞI İDDİALARI DOĞRULANMIŞTIWhatsApp CEO'su Will Cathcart ve Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, bu özellik üzerinde çalıştıklarını onaylamışlardı.