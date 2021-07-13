Ada Masalı 5. bölüm izle! Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun bekliyor





ADA MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler.