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Giriş Tarihi: 14.7.2021 00:18 Son Güncelleme: 14.7.2021 00:19

Ada Masalı 5. bölüm izle! Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun bekliyor

Ada Masalı 5. bölüm izle! Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun bekliyor

Star TV ekranlarında yayınlanan Ada Masalı dizisi 5. bölümüyle dün ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun bekliyor. Dizinin televizyonlardaki gösterimini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler “Ada Masalı 5. bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Star TV ile Ada Masalı 5. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Ada Masalı dizisi 5. son bölümüyle Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Ada Masalı 5. bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

ADA MASALI 5. BÖLÜM İZLE

Star TV ile Ada Masalı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;

Aşağıda yer alan linke tıklayarak Ada Masalı son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/ada-masali/bolumler


ADA MASALI 5. BÖLÜM ÖZETİ

Poyraz'ın iskeleye gelip 'gitme!' demesi Haziran'ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran'ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler.


Bütün Ada, Poyraz'ın iskelede Haziran'a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer.


Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

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Ada Masalı 5. bölüm izle! Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun bekliyor
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