Ada Masalı yeni bölüme sürpriz konuk! Yeni bölümde neler olacak? Çift Gökkuşağı şarkısını kim söylüyor?

Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz'ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray'ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

ADA MASALI DİZİSİNİN MÜZİĞİNİ KİM SÖYLÜYOR?

Ada Masalı dizisinde Çift Gökkuşağı şarkısını seslendiren şarkıcı Buray'dır.