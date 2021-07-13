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Giriş Tarihi: 14.7.2021 00:03 Son Güncelleme: 14.7.2021 00:03

Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor

Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor

Kanal D ekranlarında yayınlanan Baht Oyunu dizisi 5. bölümüyle dün ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor. Dizinin televizyonlardaki gösterimini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler “Baht Oyunu son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Kanal D ile Baht Oyunu son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Baht Oyunu dizisi 5. Son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

BAHT OYUNU SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Baht Oyunu son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baht Oyunu son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/baht-oyunu/bolumler

BAHT OYUNU 5. BÖLÜM ÖZETİ

Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atar. Bora, Ada'nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe'den hem Ada'dan bir yazı dizisi hazırlamalarını ister. Tuğçe, Ada'yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okur.



Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gider. Orada Ada ve Rüzgar'ı yakından tanıyan bir isimle tanışır. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır.



Tuğçe ise Ada'nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora'ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe'nin karanlık tarafıyla yüzleşir.

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Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor
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