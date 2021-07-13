Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor

Baht Oyunu dizisi 5. Son bölümüyle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Baht Oyunu son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Kanal D ile Baht Oyunu son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linke tıklayarak Baht Oyunu son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.
Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gider. Orada Ada ve Rüzgar'ı yakından tanıyan bir isimle tanışır. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır.
Tuğçe ise Ada'nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora'ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe'nin karanlık tarafıyla yüzleşir.