Baht Oyunu son bölüm izle! Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor





Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gider. Orada Ada ve Rüzgar'ı yakından tanıyan bir isimle tanışır. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır.