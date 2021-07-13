Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları || Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur. 13 Temmuz Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek olan Kong: Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Medya gündemini yakından takip edenlerin ilgiyle beklediği film, King Kong serisinin yeniden başlatılması ve Legendary'nin MonsterVerse'deki ikinci filmi olarak hizmet ediyor. Buna göre; Kong: Kafatası Adası filmi konusu nedir? Kong: Kafatası Adası filmi oyuncuları kimler?

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ KONUSU

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island filmi, efsanevi gorilin tarihine bir bakış sağlıyor.

Keşifçilerden ve askerlerden oluşan bir ekip, Pasifik'te keşfedilmemiş bir adaya gider fakat efsanevi Kong da dahil olmak üzere canavarların alanına girdiklerinden haberleri yoktur.

Başrollerini Oscar ödüllü Brie Larson, Tom Hiddleston ve Toby Kebbell üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda Jordan Vogt-Roberts otururken, filmin senaryosunda ise Max Borenstein, Derek Connolly,Corey Hawkins ve John Gatins imzası var.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin kadrosunda ayrıca Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly ve Corey Hawkins gibi ünlü isimler yer alıyor.