Maraşlı son bölüm izle! Savaş, Maraşlı’yı öldürmeye karar veriyor

Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir? Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?