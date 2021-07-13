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Giriş Tarihi: 13.7.2021 23:40 Son Güncelleme: 13.7.2021 23:40

Maraşlı son bölüm izle! Savaş, Maraşlı’yı öldürmeye karar veriyor

Maraşlı son bölüm izle! Savaş, Maraşlı’yı öldürmeye karar veriyor

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisi 26. final bölümüyle dün ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde, Savaş, Maraşlı’yı öldürmeye karar veriyor. Dizinin televizyonlardaki gösterimini kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler “Maraşlı son bölüm izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. ATV ile Maraşlı son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Maraşlı dizisi 26. Final bölümüyle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyon ekranlarında yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Maraşlı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE

ATV ile Maraşlı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan linke tıklayarak Maraşlı son bölümün tamamını izleyebilirsiniz.

MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE



MARAŞLI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir? Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir.

Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir? Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

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Maraşlı son bölüm izle! Savaş, Maraşlı’yı öldürmeye karar veriyor
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