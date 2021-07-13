Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri TV'de bugün ne var? TV'de hangi dizi, film ve programlar var? 13 Temmuz TV yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:43

TV'de bugün ne var? TV'de hangi dizi, film ve programlar var? 13 Temmuz TV yayın akışı

TV'de bugün ne var? TV'de hangi dizi, film ve programlar var? 13 Temmuz TV yayın akışı

Televizyonda yayınlanan filmleri ve haftalık dizileri yakından takip edenler 13 Temmuz Salı yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Salı günü hangi diziler var diye merak eden milyonlarca vatandaş, TV'de hangi dizi, film ve programlar var araştırıyor. Star TV, TRT 1, Kanal D, Show TV ve ATV ekranlarında hangi diziler oynayacak, TV’de bugün ne var? İşte 13 Temmuz TV yayın akışı!

Pek çok dizinin sezon finali yaptığı ve yaz dizilerinin başladığı Temmuz ayı, TV yayın akışı araştırmalarının arttığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Maraşlı, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi yapımların yer aldığı Salı günü yayın akışı hakkında, Salı günü hangi diziler var, TV'de bugün ne var sorusu gündeme geliyor. İşte 13 Temmuz TV yayın akışı ile TV'de hangi dizi, film ve programlar var sorusunun yanıtı.

13 TEMMUZ SALI TV'DE BUGÜN NE VAR?

Bu akşam ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı final bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV'de Ada Masalı, Kanal D'de Baht Oyunu izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Jurassic Galaksi, Kong: Kafatası Adası, Sağlık Oluversin Gari gibi filmler ekrana gelecek.

13 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI

Bugün yayınlanacak olan dizi, film ve programlar ile Salı akşamı dizileri kanallar tarafından yayınlandı. 13 Temmuz yayın akışında yer alan programlar şöyle:

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

TV 8 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TV'de bugün ne var? TV'de hangi dizi, film ve programlar var? 13 Temmuz TV yayın akışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA