TV'de bugün ne var? TV'de hangi dizi, film ve programlar var? 13 Temmuz TV yayın akışı

Pek çok dizinin sezon finali yaptığı ve yaz dizilerinin başladığı Temmuz ayı, TV yayın akışı araştırmalarının arttığı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Maraşlı, Baht Oyunu, Ada Masalı gibi yapımların yer aldığı Salı günü yayın akışı hakkında, Salı günü hangi diziler var, TV'de bugün ne var sorusu gündeme geliyor. İşte 13 Temmuz TV yayın akışı ile TV'de hangi dizi, film ve programlar var sorusunun yanıtı.

13 TEMMUZ SALI TV'DE BUGÜN NE VAR?

Bu akşam ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı final bölümüyle ekranlara gelecek. Star TV'de Ada Masalı, Kanal D'de Baht Oyunu izleyiciyle buluşacak. Ayrıca Jurassic Galaksi, Kong: Kafatası Adası, Sağlık Oluversin Gari gibi filmler ekrana gelecek.