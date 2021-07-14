Aras Aydın hakkında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Pek çok projede yer alan isim aynı zamanda Kızılırmak ve Kalp gibi tiyatro oyunlarıyla da sahneye çıkıp ödül almış isimler arasında yer alıyor. 4 Ocak 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Aras Aydın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aras Aydın hayatı ve kariyeri

ARAS AYDIN KİMDİR?

4 Ocak 1989 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 2010 yılında Bülent Emin Yarar'ın başrolünü üstlendiği Öğretmen Kemal adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. 2016'ya kadar Saklı Kalan, Kiraz Mevsimi, İnadına Aşk gibi dizilerde yardımcı karakterlere hayat vererek izleyicinin karşısına çıktı. 2016 yılında Nolur Ayrılalım ve Altınsoylar'da başrollerde yer almaya başlayan Aydın, 2018 yılında Masum Değiliz adlı dizide Emir Uyar rolünü üstlendi. Aydın, 2019 yılında Canevim'de Maraz Ömer Kılıç, 2020 yılında Şeref Sözü'nde Faruk Malik karakterlerini canlandırdı.

Oyuncu, 2016 yılında Oğlan Bizim Kız Bizim, 2018 yılında Dışarıda ve 2020 yılında İnsanlar İkiye Ayrılır adlı filmlerle beyaz perdede boy gösterdi. Aynı zamanda Kızılırmak ve Kalp gibi tiyatro oyunlarıyla da sahneye çıktı, ödüller aldı. Aydın, şimdilerde başrolünü Leyla Feray ile üstlendiği #İkimizinSırrı adlı dizide Alp karakterine hayat veriyor. Oyuncu, meslektaşı Melis Birkan ile bir süredir birlikte.