Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Aksiyon, macera, bilim kurgu türlerindeki filmlere ilgisi olanlar için Transformers: Yenilenlerin İntikamı bu akşam televizyonda yayınlanacak. Megan Fox, Shia LaBeouf, Josh Duhamel gibi ünlü oyuncuların rol aldığı yapım 2009 yılında vizyona girmiştir. Peki Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi konusu ne? Transformers: Yenilenlerin İntikamı filmi oyuncuları kim?

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ KONUSU

Genç Sam Witwicky'nin (Shia LaBeouf), savaşan robot uzaylıların arasında sonucu belirleyen bir savaşta evreni kurtarmasının üzerinden iki yıl geçmiştir. Gösterdiği büyük kahramanlığa rağmen Sam, üniversiteye gitmek, kız arkadaşı Mikaela'nın (Megan Fox) yanından ayrılmak ve anne babasından (Kevin Dunn ve Julie White) ilk kez ayrı kalmak gibi günlük endişeler yaşayan sıradan bir gençtir. Bir de bu ayrılığı en yeni dostu ve koruyucu robotu Bumblebee'ye açıklaması da fazladan sıkıntılara yol açar. Sam'in hedefi normal bir üniversite yaşantısı yaşamaktır fakat bunun için kaderini göz ardı etmesi gerekir.

Sam'in yeni okulunda hayatı seyre girmek üzereyken dikkati birden kafasında şimşek gibi beliren hayaller yüzünden dağılır. Büyükbabası gibi bunamaktan korkan Sam bu hayalleri saklar, ta ki aklında uçuşan mesajları ve simgeleri daha fazla göz ardı edemeyinceye kadar. En iyi şekilde hazırlanmış planlarına karşın, Sam kendisini tekrar Autobot'lar ile Decepticon'lar arasındaki savaşta bulur ve yine evrenin geleceği tehlikededir. Henüz bilmese de, kötülük ile iyiliğin arasındaki mücadelede, en büyük gücün anahtarı Sam'in elindedir.

TRANSFORMERS: YENİLENLERİN İNTİKAMI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2009

Yönetmen : Michael Bay

Yapımcı : Steven Spielberg, Ian Bryce, Lorenzo Di

Türü : Aksiyon / Macera / Bilim Kurgu

Oyuncular : Megan Fox, Shia LaBeouf, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, Teresa Palmer, John Turturro, Isabel Lucas, Joan Cusack