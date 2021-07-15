Akrep Kral konusu nedir? Akrep Kral filmi oyuncuları ve konusu

Chuck Russell tarafından yönetilen ve 2002 yılında vizyona giren ABD yapımı aksiyon filmi, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Akrep Kral konusu nedir, oyuncuları kimler sorusuyla araştırılan filmin incelemesi haberimizde yer alıyor. Mumya filminin öncesini anlatan ve dört filmden oluşan serinin ilk filmi bu akşam ekranlara gelecek. İşte Akrep Kral filmi oyuncuları ve konusu!
AKREP KRAL KONUSU
Amerika'da The Scorpion King adıyla vizyona giren film, Türkiye'de Akrep Kral adıyla gösterilmiştir. Mumya'nın Dönüşü adlı filmdeki Mathayus karakterinin hayatını anlatan film, dörtlünün ilk filmidir. 5.000 yıl önce acımasız savaşçı Kral Memnon, kendisine muhalefet edenleri sistemli bir biçimde yok etmekteydi. Memnon'un stratejilerinin kaynağında ise geleceği çok iyi gören bir büyücü vardı. Büyücünün öngörüleri sayesinde düşmanlarına ne zaman, nereden ve nasıl saldıracağını biliyordu. Bu yüzden hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Memnon'un zulmünden bıkanlar ona karşı güçlerini birleştirdi ve onu durdurabilecek tek güç olan Mathayus'un yardımını istediler. Öldürme sanatlarında beceri sahibi bir suikastçiler kuşağından gelen Mathayus, Memnon'un elindeki en tehlikeli araç olan büyücüyü saf dışı edebilecek tek güçtür. Böylece Mathayus çok büyük cesaret ve dayanıklılık gerektiren bir savaşın içine girer.
AKREP KRAL FİLMİ OYUNCULARI
The Rock (Dwayne Johnson) - Mathayus
Steven Brand - Memnon
Michael Clarke Duncan - Balthazar
Kelly Hu - Cassandra (kahin)
Bernard Hill - Philos
Grant Heslov - At Hırsızı
Ralf Moeller - Thorak
Peter Facinelli - Takmet
AKREP KRAL KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Akrep Kral serisinin ilk filmi 2002 yılında vizyona girmiştir. Mumya filminin öncesini anlatan bu filmin devam filmleri 2008, 2012 ve 2015 yıllarında çekilmiştir. Devam filmi Akrep Kral 2: Bir Savaşçının Doğuşu'dur.