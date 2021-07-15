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Giriş Tarihi: 15.7.2021 16:43

Seksenler neden yok, neden oynamadı? Seksenler yeni bölüm hangi gün, saat kaçta oynuyor?

Seksenler neden yok, neden oynamadı? Seksenler yeni bölüm hangi gün, saat kaçta oynuyor?

TRT 1’de 9 sezon yayınlanan Seksenler dizisi final kararının ardından yeniden çekilmeye başlamıştı. TRT ekranlarında Perşembe akşamları yayınlanan dizi bugün televizyon yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine dizinin sevenleri Seksenler neden yok, bugün neden oynamadı diye araştırıyor. Bunun yanı sıra Seksenler yeni bölüm hangi gün, saat kaçta oynuyor sorusu da gündeme geliyor. İşte Seksenler Yaz yeni bölüm günü ve saati.

Dizinin başrol oyuncularından Rasim Öztekin'in vefatı sevenlerini ve dizinin izleyicilerini yasa boğdu. Fehmi karakterinin ardından Yasemin Conka'nın hayat verdiği Nazlı karakteri de diziden ayrıldı. Diziye yeni isimler dahil olurken, bu hafta itibariyle dizinin yayın tarihi değişti. Durumdan haberdar olmayan vatandaşlar Seksenler neden yok, neden oynamadı sorusunun yanıtını araştırıyor. Seksenler hangi gün, saat kaçta oynuyor sorusu da gündemde yerini koruyor.

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

492. bölümden itibaren "Seksenler Yaz" ismiyle yeniden yayınlanmaya başlayan Seksenler, yeni bölümleriyle Perşembe akşamları ekrana geliyordu. Bu hafta yapılan değişiklikle dizinin Pazartesi akşamları saat 20:00'de yayınlanması kararlaştırıldı. Dolayısıyla bugün oynaması planlanan bölüm Pazartesi günü yayınlandı.

SEKSENLER OYUNCULARI

Özlem Türkad - Rukiye

Reha Özcan - Metin

İlker Ayrık - Çağatay

Zeynep Demirel - Amelie

Şoray Uzun - Ahmet

Ayşe Tolga - Gülden

Onur Dilber - Rıza

Berat Yenilmez - Sami

Begüm Öner - Elvan

Ceyhun Fersoy - Şahin

Necmi Yapıcı - Mesut

Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar

Ali Konuk - Bekir

Erdem Baş - Aret

Hakan Bulut - Ali

Deniz Oral - Hilmi

Eray Yasin Işık - Nevzat

Baran Karaoğlan - Tuncer

Zeki Yılmaz - Levent

Bektaş Erdoğan - Semih

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Seksenler neden yok, neden oynamadı? Seksenler yeni bölüm hangi gün, saat kaçta oynuyor?
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