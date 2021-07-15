Seksenler neden yok, neden oynamadı? Seksenler yeni bölüm hangi gün, saat kaçta oynuyor?

Dizinin başrol oyuncularından Rasim Öztekin'in vefatı sevenlerini ve dizinin izleyicilerini yasa boğdu. Fehmi karakterinin ardından Yasemin Conka'nın hayat verdiği Nazlı karakteri de diziden ayrıldı. Diziye yeni isimler dahil olurken, bu hafta itibariyle dizinin yayın tarihi değişti. Durumdan haberdar olmayan vatandaşlar Seksenler neden yok, neden oynamadı sorusunun yanıtını araştırıyor. Seksenler hangi gün, saat kaçta oynuyor sorusu da gündemde yerini koruyor.

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ Mİ?

492. bölümden itibaren "Seksenler Yaz" ismiyle yeniden yayınlanmaya başlayan Seksenler, yeni bölümleriyle Perşembe akşamları ekrana geliyordu. Bu hafta yapılan değişiklikle dizinin Pazartesi akşamları saat 20:00'de yayınlanması kararlaştırıldı. Dolayısıyla bugün oynaması planlanan bölüm Pazartesi günü yayınlandı.