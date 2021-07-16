ATV ekranlarına 16 Temmuz Cuma akşamı gelecek olan İnanılmaz Aile 2 filmi için geri sayım başladı. İlk filmdeki olayların ardından halkın güveninin kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötülerden korurken olaylar bambaşka bir hal alacaktır. İnanılmaz Aile 2 filmi konusu nedir? İnanılmaz Aile 2 filmi oyuncuları kimler?

İNANILMAZ AİLE 2 FİLMİ KONUSU

İlk filmdeki olayların ardından halkın güvenini kaybeden süper kahramanların imajını düzeltmek için Helen yani Lastik Kız seçilmiştir. Lastik Kız şehri kötü güçlerden korurken, Bob (Bay İnanılmaz) evdeki çocuklarla ilgilenme görevini üstlenmiştir. Violet ve Dash'in yanında yeni doğmuş Jack-Jack'in yeni fark ettikleri ve henüz kontrol edemedikleri güçleri, işini iyice zor bir hale getirmiştir. Ancak Ekran Köleci (Screenslaver) adında yeni ve zorlu bir düşmanın ortaya çıkışı, Lastik Kız ile birlikte ailenin diğer üyeleri ve Frozone'un hep birlikte yeni rakibe karşı savaşmalarını gerektirir.

İNANILMAZ AİLE 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Brad Bird

Tür : Aksiyon, Macera, Aile