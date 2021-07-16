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Giriş Tarihi: 16.7.2021 23:25 Son Güncelleme: 16.7.2021 23:25

Kağıt Kebabı tarifi: MasterChef Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kağıt Kebabı tarifi: MasterChef Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında, yarışmacılar arasında yapılan düelloda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Kağıt Kebabı yapılması istendi. Kağıt Kebabı yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler ise Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Merak edilen Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Kağıt Kebabı tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 500 gram kuşbaşı kuzu eti
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 15 adet arpacık soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 adet patates
  • 1 su bardağı bezelye
  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber, kekik
  • Yağlı pişirme kağıdı

KAĞIT KEBABI YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Üzerine su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan, soğanları temizleyin. Havuç ve patatesleri soyup küp doğrayın. Et suyunu çekince, üzerine sıvı yağ, soğan, havuç patates ve bezelye ilave edip sebzeler yarı yarıya yumuşayana dek pişirin.

Tuz, karabib pulbiber ve kekik ekleyip bir-iki dakika daha pişirip ocaktan alın. Yağlı pişirm kağıdından 30x30cm ebadında dört parça kesin. Orta kısımlarına eti paylaştırın. Kağıtların iki kenarını etin üzerine kapatıp dikdörtgen haline getirin. Yan kısımlarını kendi üzerine bir-iki kez kıvırarak, kare yapın Katlanmış kısımları aşağıda kalacak şekilde bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerini suyla hafifçe ıslatın. Önced ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirip servis yapın.

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Kağıt Kebabı tarifi: MasterChef Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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