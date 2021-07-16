Kağıt Kebabı tarifi: MasterChef Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Kağıt Kebabı tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Kağıt Kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KAĞIT KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı kuzu eti

1 su bardağı sıcak su

15 adet arpacık soğan

2 adet havuç

2 adet patates

1 su bardağı bezelye

2 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yağlı pişirme kağıdı

KAĞIT KEBABI YAPILIŞI

Eti bir tencereye alıp suyunu salıp yeniden çekinceye kadar kavurun. Üzerine su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın. Diğer taraftan, soğanları temizleyin. Havuç ve patatesleri soyup küp doğrayın. Et suyunu çekince, üzerine sıvı yağ, soğan, havuç patates ve bezelye ilave edip sebzeler yarı yarıya yumuşayana dek pişirin.

Tuz, karabib pulbiber ve kekik ekleyip bir-iki dakika daha pişirip ocaktan alın. Yağlı pişirm kağıdından 30x30cm ebadında dört parça kesin. Orta kısımlarına eti paylaştırın. Kağıtların iki kenarını etin üzerine kapatıp dikdörtgen haline getirin. Yan kısımlarını kendi üzerine bir-iki kez kıvırarak, kare yapın Katlanmış kısımları aşağıda kalacak şekilde bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerini suyla hafifçe ıslatın. Önced ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişirip servis yapın.