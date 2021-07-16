Kavun Dolması tarifi: Masterchef Kavun Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yarışmasında yapılan Kavun Dolması ile ilgili detaylar merak edilerek Kavun Dolması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

KAVUN DOLMASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 adet küçük boy kavun

600 gram kıyma

Yarım su bardağı kabuksuz badem

Yarım çay bardağı pirinç

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı kuşüzümü

4'er dal maydanoz ve dereotu

2 dal biberiye

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvıyağ

2 adet soğan

Tuz, karabiber

Sotelemek için:

1 çorba kaşığı tereyağı

2 dal maydanoz

Karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

Pirinci yarı yarıya haşlayıp süzün. Badem ve dolmalık fıstığı ayrı ayrı yapışmaz yüzeyli tavada kısık ateşte kavurun. Kuşüzümünü 10 dakika sıcak suda bekletip süzün. Maydanoz, dereotu ve biberiyeyi ince kıyın. Kıymayı bir tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı, sıvıyağ, yemeklik doğranmış soğan ilave edin ve soğan yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Kıymaya haşlanmış pirinç, dolmalık fıstık, kuşüzümü, maydanoz, dereotu, biberiye, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Kavunların düz durması için alt kısımlarını hafifçe kesin. Üst kısımlarını kapak olacak şekilde çıkarın. Kavunların içini dolduracağınız kısmın yüksekliği 10 cm olacak şekilde üstten kesin. Çekirdeklerini çıkarın. Yandaki etli kısımları 1 parmak kalacak şekilde kavunların içini alın. Hazırladığınız kıymalı harcı içlerine paylaştırın. Kavunların kapak çıkardığınız bölümünü de soyup, kuşbaşı doğrayın. Üzerlerine kapaklarını koyun ve alüminyum folyo ile sarın. Bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Alüminyum folyoyu çıkarıp kapaklarını yana alın. Yeniden fırına verip, kavunlar yumuşayana dek pişirin. Kuşbaşı doğradığınız kavun parçalarını 1 çorba kaşığı tereyağında birkaç dakika soteleyin. Kıyılmış maydanoz, pulbiber ve karabiber ekleyip dolmaların yanında servis yapın.