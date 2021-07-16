MasterChef’te panik dolu anlar izleyenleri korkuttu! Sağlık görevlisi: “Bu kan durmaz” dedi! MasterChef Bozbey Muratcan acı içinde kıvrandı!

MasterChef son bölümde korku dolu anlar yaşandı. Soğan Dolması yemeği için yarışan yarışmacılar üçlü düellolara devam ederken yarışmacı Bozbey Muratcan, bir anda kanlar içinde kaldı. Doğrama yaptığı sırada elini kesen MasterChef Bozbey acı içinde kıvranırken Somer Şef durumu fark edip sağlık görevlilerini çağırdı. Yapılan müdahaleleler sonucunda elinden kan akmaya devam eden MasterChef Bozbey, tek eliyle yemeğini tamamlamayı da başardı.

MASTERCHEF YARIŞMACISI KANLAR İÇİNDE KALDI!

TV8'in sevilen sevilen yarışma programı MasterChef'in yeni bölümünde Bozbey Muratcan, Rumeysa Sara ve yarışmacı Dilara yarıştı. İkinci turda yarışan üç yarışmacı, bu defa soğan dolması için karşı karşıya geldi. Dolmanın yapımı sırasında adrenalin dolu anlara sahne olan stüdyoda soğan dolması yarışmacıları epey zorladı. Yarışmacılar zamanlamada sorun yaşarken dolma yapımı esnasında korku dolu anlar da yaşandı.