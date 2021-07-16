MasterChef’te panik dolu anlar izleyenleri korkuttu! Sağlık görevlisi: “Bu kan durmaz” dedi! MasterChef Bozbey Muratcan acı içinde kıvrandı!

MasterChef son bölümde korku dolu anlar yaşandı. Soğan Dolması yemeği için yarışan yarışmacılar üçlü düellolara devam ederken yarışmacı Bozbey Muratcan, bir anda kanlar içinde kaldı. Doğrama yaptığı sırada elini kesen MasterChef Bozbey acı içinde kıvranırken Somer Şef durumu fark edip sağlık görevlilerini çağırdı. Yapılan müdahaleleler sonucunda elinden kan akmaya devam eden MasterChef Bozbey, tek eliyle yemeğini tamamlamayı da başardı.
TV8'in sevilen sevilen yarışma programı MasterChef'in yeni bölümünde Bozbey Muratcan, Rumeysa Sara ve yarışmacı Dilara yarıştı. İkinci turda yarışan üç yarışmacı, bu defa soğan dolması için karşı karşıya geldi. Dolmanın yapımı sırasında adrenalin dolu anlara sahne olan stüdyoda soğan dolması yarışmacıları epey zorladı. Yarışmacılar zamanlamada sorun yaşarken dolma yapımı esnasında korku dolu anlar da yaşandı.
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın "Teknik bir yemek, zor bir yemek" dediği yemeğin yapımında yarışmacılardan Bozbey, elinden yaralandı. Mehmet Şef yarışmacılardan Bozbey'e "20 dakika var hâlâ iç yapıyorsun" yorumunun ardından hırs yapan yarışmacı Bozbey, yemeğini hazırlarken adeta gaza bastı. Hızlı bir şekilde doğrama işlemi yapan yarışmacı, ani bir hareketle elini kesti.
Bozbey'in acı içinde kıvranmaya başladığını fark eden Somer Şef, yarışmada görevli sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekibinin pansumanı sırasında elinin acısıyla çığlıklar atan yarışmacı, kan içinde kalmasına rağmen yarışmaya hâlâ devam etmek istedi. Sağlık görevlisinin "Bu kan durmaz" uyarısına rağmen devam etme kararı alan Bozbey'den kan kaybı yaşamaması için elini yukarıda tutması istendi. Elini yukarıda tutmayı deneyen yarışmacının yöntemi işe yaramadı ve eli birkaç saniyede kanlar içinde kaldı. Yeniden stüdyoya gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu, ancak Bozbey "Sosuma bakayım bir saniye" diyerek inatla yemek yapmaya devam etti.
Şefler tarafından mücadele ruhu sebebiyle tebrik edilen Bozbey'in yemek için süresi yeterli gelmedi. Yarışma sonunda ise Bozbey ve Rumeysa yarışmaya veda ederken günün birincisi Dilara oldu.
BOZBEY MURATCAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
TV8'de Masterchef jürisinden geçer not almak amacıyla jüri karşısına geçmiş olan Bozbey Muratcan Tuyan 22 yaşındadır. Düzce'den yarışmaya katılan Muratcan, eğitimini Bolu Mengen'de almıştır.
İlk turda beş dakikalık sürede levrekle şefleri etkilemeye çalışan Muratcan'ın organik ürünler şirketi bulunmaktadır.