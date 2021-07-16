Ölümcül Takip filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Vizyona girdiği ilk dönemde izleyiciden olumlu yorumları almaya başaran yapımın başrollerinde, Milla Jovovich ve Pierce Brosnan yer alıyor. Peki, , Ölümcül Takip filminin konusu ne, oyunları kimler? Ölümcül Takip nerede çekildi?

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Milla Jovovich - Kate Abbott

Pierce Brosnan - "Saatçi" Nash

Dylan McDermott - Sam Parker

Angela Bassett - Büyükelçi Maureen Crane

ÖLÜMCÜL TAKİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın zamanda Londra'daki Amerikan Büyükelçiliği'ndeki göreve başlayan Kate Abbott, hırslı ve idealleri olan başarılı bir genç kadındır. Ancak göreve geldiği gibi talihsizlikler de art arda gelir. Kendini uluslararası bir krizin ortasında bulur ve bir bombalı saldırıdan sağ çıkmayı başarır. Ne var ki bu sorunların sonu değil, başlangıcı olacaktır. Kate bombalı saldırının tek sorumlusu haline getirilir ve saldırıda ölen insanların sorumluluğa da Kate'in üzerine yıkılır. İtibarsızlaştırılan ve olayın tek şüphelisi haline getirilen Kate, başta yetkililerden, sonrasında ise peşine taktıkları ajandan kaçmak zorundadır. Üzerine atılan bu lekeyi temizlemeye çabalayan Kate aynı zamanda Noel arefesinde Times Meydanı'nda düzenlenecek olan terör saldırısını da engellemeye çalışacaktır.