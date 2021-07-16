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Giriş Tarihi: 17.7.2021 00:12 Son Güncelleme: 17.7.2021 00:12

Pilaki Tarifi: MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pilaki Tarifi: MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında, yarışmacılar arasında yapılan düelloda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Pilaki yapılması istendi. Pilaki yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler ise Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına cevap aramayı sürdürüyor. Merak edilen Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Pilaki tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

PİLAKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 kg taze barbunya
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 adet havuç
  • 1 adet patates
  • 1 adet domates
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Bir buçuk su bardağı su

Süslemek için:

  • Maydanoz

PİLAKİ YAPILIŞI

Barbunyayı tencerede 1-2 taşım kaynatıp kaynatıp suyunu süzün. Başka bir tencereye zeytinyağını alın. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun. Küp doğranmış domates, havuç, patates ve barbunyayı ilave edin. Kavurmaya devam edin. 5 dakika sonra su, tuz ve şekeri koyup sebzeler yumuşayana dek pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.

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Pilaki Tarifi: MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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