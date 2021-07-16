Pilaki Tarifi: MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pilaki tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MALZEMELER
Süslemek için:
Barbunyayı tencerede 1-2 taşım kaynatıp kaynatıp suyunu süzün. Başka bir tencereye zeytinyağını alın. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun. Küp doğranmış domates, havuç, patates ve barbunyayı ilave edin. Kavurmaya devam edin. 5 dakika sonra su, tuz ve şekeri koyup sebzeler yumuşayana dek pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.