Pilaki Tarifi: MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Pilaki tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Pilaki nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

PİLAKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 kg taze barbunya

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet domates

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Bir buçuk su bardağı su

Süslemek için:

Maydanoz

PİLAKİ YAPILIŞI

Barbunyayı tencerede 1-2 taşım kaynatıp kaynatıp suyunu süzün. Başka bir tencereye zeytinyağını alın. İnce doğranmış soğanı ve sarımsağı ekleyip kavurun. Küp doğranmış domates, havuç, patates ve barbunyayı ilave edin. Kavurmaya devam edin. 5 dakika sonra su, tuz ve şekeri koyup sebzeler yumuşayana dek pişirin. Soğuduktan sonra servis tabağına alın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.