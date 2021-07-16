Profiterol tarifi: MasterChef Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte o tarif

Profiterol tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak MasterChef Profiterol nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

PROFİTEROL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

Hamuru için:

125 gram margarin

1 su bardağı su

3 adet yumurta

1 su bardağı un

Kreması için:

3 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

1,5 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 adet vanilya

Sosu için

1 paket çikolata sosu

PROFİTEROL YAPILIŞI

Küçük bir tencereye 1 su bardağı su ve margarin konur ve kaynatılır. Ardından un eklenerek 2 ila 3 dakika kadar iyice karıştırılır ve pişirilir. Pişirme işleminden sonra ocağın altı kapatılarak hamurun soğuması beklenir. Hamur soğuduktan sonra 3 adet yumurta teker teker kırılarak hamura eklenir. (İlk yumurta iyice karıştırıldıktan sonra diğer yumurtaya geçilir.) Yumurtaların eklenmesiyle yumuşak bir kıvam alan hamur, 10 dakika kadar dinlendirilir. Daha sonra, yağlı kâğıt serilmiş tepsiye ceviz büyüklüğünde hamur alınarak dökülür. (El ile şekil verilmemelidir.) önceden 180 derecede ısıtılmış fırına tepsi sürülür ve yaklaşık 40 dakika pişirilir.

Hamurlar piştikten sonra kreması hazırlanır. Vanilya hariç diğer krema malzemeleri tencereye koyularak pişirilir. Pişme işlemi bittikten sonra vanilyası eklenerek karıştırılır. Ardından soğumaya bırakılır. Bu sırada profiterolün hamurları ortadan ikiye bölünür. Soğuyan krema bir sıkma torbası yardımıyla hamurların arasına sıkılır. Ve bir servis tabağına alınır. Tüm hamurların arası krema ile dolduktan sonra çikolata sosu hamurların üzerine gezdirilir. Her tarafı çikolata sosu ile kaplanmış profiteroller, servise hazır hâle getirilir.