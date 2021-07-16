Tüm dünyada sevilen ve en çok izlenen filmler arasında yer alan Titanik filmi, pek çok kez televizyon ekranlarında yayınlandı ve her seferinde izleyicinin ilgisini topladı. Filmi izleyenler ya da yeniden izlemek isteyenler, film hakkında daha fazla bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Merak edilen konular arasında Titanik oyuncuları, konusu ve Titanik'in gerçek hikayesi yer alıyor. Titanik'in sonunun gerçekte nasıl olduğu, nasıl battığı, film meraklıları tarafından araştırılıyor.
TİTANİK FİLMİ KONUSU
Titanik filmi, çok eski bir batığın araştırılması için toplanan bir ekibin görüntüsü ile başlıyor. 1996'da, hazine avcısı Brock Lovett ve ekibi "Okyanusun Kalbi" ismindeki elmas kolyeyi aramak amacıya RMS Titanic'in enkazında araştırmalar yapmaktadır. Kolyenin Caledon "Cal" Hockley'in kasasında olduğuna inanan ekip kasaya ulaşır fakat kasada kolye yerine Titanic'in battığı gece olan 14 Nisan 1912 tarihine ait kolyeyi takan çıplak bir kadın resmi bulunur.
Resmin bulunduğu haberini alan Rose Dawson Calvert isimli yaşlı bir kadın Brock Lovett'ı arar ve resimdeki kadının kendisi olduğunu iddia eder. Bunun ardından torunu Lizzy Calvert'la birlikte Lovett ve ekibini gemilerinde ziyaret eder. Kolyenin yeri hakkında bir bilgisi olup olmadığı sorulduğunda Rose Titanic'teki anılarını anlatmaya başlar ve geminin battığı gece öldüğü düşünülen Rose DeWitt Bukater olduğunu söyler.
GEMİNİN BATMASI
Gemi, karanlık okyanusta buz dağına çarpınca, güverte su almaya başlar. Jack ile Rose üst güverteye geri döner. Bütün filikalar ayrılmıştır ve geminin kıçı yükseldikçe yolcular gemiden aşağıya düşmektedir. Gemi ikiye ayrılır ve kıç bölümü doksan derecelik bir açıyla havaya yükselir. Jack ve Rose geminin bu son bölümüyle birlikte okyanusa iner. Jack Rose'un sadece bir kişiyi taşıyabilecek bir duvar kaplamasına çıkmasına yardım eder. Kaplamanın kenarını tutan Jack Rose'a sıcak yatağında yaşlı bir kadın olarak öleceğini söyler. Bu sırada Beşinci Subay Lowe hayatta kalanları aramak üzere bir filikayla yola çıkmıştır. Rose'u kurtarır; ama Jack filika gelene kadar hipotermiden ölmüştür.
TİTANİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Leonardo DiCaprio: Jack Dawson
Kate Winslet: Rose DeWitt Bukater/Dawson
Billy Zane: Caledon Nathan
Kathy Bates:
Margaret "Molly" Brown
Frances Fisher: Ruth DeWitt Bukater
Victor Garber: Thomas Andrews
Bernard Hill: Kaptan Edward Smith
Jonathan Hyde: Joseph Bruce Ismay
Danny Nucci: Fabrizio De Rossi
David Warner: Spicer Lovejoy
Bill Paxton: Brock Lovett
Gloria Stuart: Rose Dawson Calvert