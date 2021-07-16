Vikingler: Büyük Macera konusu nedir? Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı?

VİKİNGLER: BÜYÜK MACERA KONUSU

Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.