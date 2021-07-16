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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:42

Vikingler: Büyük Macera konusu nedir? Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı?

Vikingler: Büyük Macera konusu nedir? Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı?

16 Temmuz Cuma günü TV yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından ilgiyle araştırılıyor. Bugünkü televizyon yayın akışında yer alan Vikingler filmi, animasyon filmleri sevenler tarafından Vikingler: Büyük Macera konusu nedir sorusuyla inceleniyor. Yabancı sinema kuşağında yer alan bu film, Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı sorusuna da konu oluyor. İşte bu filmle ilgili merak edilenler.

Orijinal adı Wickie und die starken Männer - Das magische Schwert olan Vikingler film serisi bugün TRT 1'de yayınlanacak. 1972-1974 yıllarında yayınlanan çizgi dizinin sinema uyarlaması olan film, Vikingler: Büyük Macera konusu nedir sorusuyla inceleniyor. Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı sorusunun yanıtı ile film hakkında en çok merak edilenler haberimizde yer alıyor.

VİKİNGLER BÜYÜK MACERA KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Vikingler: Büyük Macera filmi ülkemizde 22 Şubat 2020'de vizyona girdi. Animasyon türündeki bu filmin yönetmenliğini Éric Cazes üstlenirken senaryosunu Oliver Huzly ve Sophie Decroisette ortaklaşa kaleme aldı.

VİKİNGLER: BÜYÜK MACERA KONUSU

Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

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Vikingler: Büyük Macera konusu nedir? Vikingler film serisi ne zaman yayınlandı?
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