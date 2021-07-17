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Giriş Tarihi: 17.7.2021 22:17 Son Güncelleme: 17.7.2021 22:22

2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine ne düştü? 1 kişinin bacağı kırıldı, 7 dikiş atıldı!

2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine ne düştü? 1 kişinin bacağı kırıldı, 7 dikiş atıldı!

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Yarışmanın son bölümünde yarışmacı 15 bin TL'lik baraj sorusunu geçti. Yarışmacıya yöneltilen, 2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüştür, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır? sorusu da izleyiciler için merak konusu oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan "2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüştür, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır?" sorusu izleyiciler için merak konusu oldu ve yarışmayı takip edenler sorunun yanıtını araştırmaya başladı.

2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüştür, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır?

A) Sıcak hava balonu

B) Paraşütçü

C) Yelkenli tekne

D) İnek

Cevap: İnek

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2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine ne düştü? 1 kişinin bacağı kırıldı, 7 dikiş atıldı!
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