Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan 2013'te İngiltere'de sorulansorulan sorulara verdikleri 60.000'den fazla cevaba göre öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi hangisidir? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

2013'te İngiltere'de sorulansorulan sorulara verdikleri 60.000'den fazla cevaba göre öğrencilerin en çok zorlandığı çarpma işlemi hangisidir?

Teste katılan çocuklar çoğu zaman doğru yanıtı verdiler. Genel olarak, soruların yaklaşık %75'ini doğru cevapladılar. Ancak bu, farklı çarpım tabloları için büyük ölçüde değişiyordu.

En zor çarpma altı çarpı sekizdi, bu da öğrencilerin %63'ünde yanlış yaptığı bir işlemdi. Bunu 8x6, ardından 11x12, 12x8 ve 8x12 takip etti.

En kolay çarpma ise öğrencilerin %5'ten daha az yanlış yaptığı 1x12, ardından 1x6 ve 9x1 oldu.